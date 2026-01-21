Улицу в Тюмени предложили назвать в честь Владимира Жириновского

Одну из улиц в Тюмени предложили назвать в честь политика, основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского, умершего в 2022 году. Такое предложение будет рассматриваться на ближайшем заседании городской комиссии по наименованию улиц и других элементов улично-дорожной сети, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Речь идет о безымянном участке улицы на территории планировочного района № 14 «Мысовский». Инициатором выступил депутат Тюменской городской думы Дмитрий Ошурков.

Жители города могут выразить мнение по этому вопросу в устном или письменном виде, обратившись в комиссию до 5 февраля.

Владимир Жириновский родился в Алма-Ате. Окончил Институт восточных языков и юридический факультет МГУ. В 1990 году создал и возглавил Либерально-демократическую партию Советского Союза (с 1992 года — ЛДПР). Баллотировался в президенты России шесть раз. С 1993 года регулярно избирается в Госдуму. Заслуженный юрист России, доктор философских наук. Скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 76 лет после продолжительной болезни.

В сентябре 2022 года улица Владимира Жириновского появилась на западе Москвы. В декабре того же года имя Жириновского было присвоено улице в Краснодаре. В 2023 году в честь политика назвали одну из улиц в Южно-Сахалинске.