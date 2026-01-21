Минпромторг заключил соглашение о переработке отслужившей электроники

Минпромторг России и ассоциация «Элематика» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере переработки электроники. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Цель соглашения — создание в России системы переработки отслужившей электроники, которая позволит обеспечить промышленность вторичными редкоземельными металлами и снизить объемы отходов.

«Считаем необходимым развивать это направление, потому что двигаться мы должны к экономике замкнутого цикла, возобновляя те ресурсы, которые мы однажды уже получили. Относиться к ним нужно рачительно, чтобы будущие поколения недостатка в них не испытывали»,— сообщил замглавы Минпромторга России Василий Шпак.

Соглашение предполагает разработку мер господдержки, внедрение современных технологий переработки и создание системы прослеживаемости жизненного цикла электроники. В Минпромторге сообщили, что это будет способствовать импортозамещению в радиоэлектронной отрасли, а также развитию экономики замкнутого цикла.