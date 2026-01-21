Директор исторического парка возглавила реготделение военно-исторического общества в Прикамье

Новым главой регионального отделения Российского военно-исторического общества в Пермском крае избрана директор ГКБУК «Культурно-просветительский центр» (Исторический парк «Россия — моя история») Мария Федотова. Как сообщает газета «Звезда», такое решение было принято на прошедшей в конце декабря 2025 года конференции.

Ранее региональное отделение возглавлял руководитель государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов. Он ушел из жизни в сентябре 2025 года.