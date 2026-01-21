С мэрии Дзержинска взыскивают 780 тысяч рублей за ущерб почвам в Пыре

Росприроднадзор через суд взыскивает с администрации Дзержинска Нижегородской области более 780 тыс. руб. за ущерб почвам из-за свалки отходов в поселке Пыра. Как сообщили в региональном управлении ведомства 21 января 2026 года, суды двух инстанций подтвердили правомерность требований.

Фото: Росприроднадзор Свалку отходов в лесном массиве поселка Пыра выявили еще в 2022 году

Несанкционированную свалку в лесном массиве выявили еще в 2022 году: на земельном участке с неразграниченной собственностью обнаружили навалы неизвестного твердого химического вещества, а также строительный мусор, металлические изделия и прочие отходы. Общая площадь загрязненной территории превысила 200 кв. м.

Арбитражный суд Нижегородской области указал, что в загрязнении мэрия не виновата, но она не исполняла обязанности в области охраны окружающей среды. Первый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение, оно вступило в силу.

