В Ярославской области проверили работу катков

В Ярославской области рабочая группа «Губернаторского контроля» проверила катки, открытые во всех округах, и выявила на некоторых из них недостатки. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Катки оценивали по 34 критериям, среди которых качество покрытия, оформление, наличие проката коньков и теплых раздевалок, музыкальное сопровождение, работа ярмарок. В числе лидеров по итогам проверки оказались катки в Ярославле, Переславле-Залесском, Ростове, Угличе и Рыбинске.

«На остальных площадках необходимо устранить недостатки. Такие общественные пространства — это лицо региона, важная часть нашей общей работы по созданию комфортной среды»,— написал губернатор, не уточнив, в каких округах выявили недочеты.

Алла Чижова