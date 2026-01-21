Челнинке грозит до трех лет колонии за фиктивную регистрацию 70 мигрантов

На жительницу Набережных Челнов возбудили уголовное дело из-за регистрации 70 иностранных граждан. Ей грозит лишение свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

По данным правоохранительных органов, 41-летняя жительница города за денежное вознаграждение оформляла иностранным гражданам регистрацию по месту пребывания, фактически не предоставляя им жилье. Стоимость услуги составляла от 2 до 3 тыс. руб. в зависимости от срока регистрации.

За год подобными услугами воспользовались около 70 человек.

Ее подозревают в преступлении, предусмотренном ст. 322.1 УК РФ (фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства).

Анна Кайдалова