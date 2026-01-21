Дума одобрила проект об увеличении штрафов за экономические преступления

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении штрафов более чем по 30 статьям Уголовного кодекса РФ в сфере экономических преступлений. Документ законопроекта опубликован на сайте законодательной базы

Согласно документу, повышается штраф за незаконное предпринимательство (если оно совершалось без регистрации или лицензии) — с 300 тыс. руб. до 1,5 млн руб. За незаконное предпринимательство, осуществляемое организованной группой, штраф увеличивается с нынешних 100–500 тыс. руб. до 500 тыс. — 2,5 млн руб.

За мошенничество, сопряженное с преднамеренным нарушением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это причинило значительный ущерб (от 250 тыс. рублей до 4 млн рублей), предусмотрен штраф 500 тыс. руб. (сейчас — 300 тыс. руб.). Если ущерб причинен в крупном размере (от 4 млн рублей до 18 млн рублей), то штраф будет составлять 150–800 тыс. руб.

За сокрытие имущества при банкротстве (ст. 195 УК РФ) с причинением крупного ущерба (от 2,25 млн руб.) штраф повышается с 100–500 тыс. руб. до 250 тыс. — 1 млн руб. За аналогичные преступления, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, штраф возрастет до 600 тыс. — 2,5 млн руб. (сейчас 500 тыс. — 2 млн руб.).

За изготовление фальшивых денег штраф повышается с 1 млн руб. до 5 млн руб. Если преступление было совершено организованной группой, то штраф составит от 3,5 млн руб. до 13,5 млн руб.