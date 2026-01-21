Проживающей в нижегородском ПВР семье отказывали в получении статуса многодетной

Семье из Мариуполя, проживающей в Бутурлинском округе Нижегородской области, отказывали в получении удостоверения многодетной. Об этом сообщили в Перевозском межрайонном суде 21 января 2026 года.

Несколько лет семья проживает в пункте временного размещения (ПВР). В 2024 году многодетная мать обратилась в бутурлинское управление соцзащиты за получением удостоверения, которое дает право на меры соцподдержки. Однако управление отказало, мотивировав тем, что у заявителей нет регистрации на территории региона.

Иск в защиту вынужденных переселенцев подал бутурлинский прокурор. Суд признал отказ незаконным и подтвердил право семьи на получение удостоверения.

Галина Шамберина