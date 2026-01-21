Нижегородский «Неймарк» получит грант 6 млн рублей на создание видеоигр

Университет «Неймарк» (Нижний Новгород) получит грант 6,07 млн руб. на развитие стартапов в области видеоигр и цифровых технологий. По данным областного правительства, университет стал победителем федерального конкурсного отбора акселерационных программ от АНО «Платформа национальной технологической инициативы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Цель акселерационной программы — дать студентам нижегородских вузов практические навыки для запуска собственного бизнеса в сфере высоких технологий. В программу включены образовательные модули, работа с индустриальными партнерами и индивидуальное сопровождение команд наставниками.

Участники смогут создать собственные стартапы, получить их экспертную оценку и доработать свои разработки до готовых к запуску коммерческих проектов. Лучшие проекты, отобранные по итогам программы в 2026/27 году, смогут получить дополнительные гранты и другие меры господдержки.

В программе смогут принять участие более 300 студентов нижегородских вузов.

Всего на конкурс было подано 210 заявок из российских регионов. «Неймарк» участвовал в конкурсе впервые и стал единственным вузом-победителем из Нижегородской области.

Андрей Репин