Итоги 2026 года

Да, мы не ошиблись в дате! PAN City Group1 приглашает вас подвести итоги настоящего года сегодня.

В стремительном потоке жизни мы все чаще слышим фразу: «Опять декабрь? Недавно вроде Новый год отмечали!»

Ученые считают, что время на Земле стало течь быстрее. Действительно ли это так, или это субъективное восприятие каждого, одно мы знаем точно: декабрь 2026 года наступит, а вместе с ним и подведение итогов года.

Какие пункты из вашего списка желаний вы вычеркнете – зависит только от вас!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В завершение года мы часто готовим списки и карты желаний о будущем. Сохраняем их в заметках, загадываем под бой курантов, визуализируем. А потом откладываем их, живя в ожидании идеального момента и упуская тем самым драгоценное, ежегодно ускоряющееся время.

А если на секунду представить, что сегодня – декабрь 2026 года? Вы смотрите на свой годовой список желаний и с чувством глубокого удовлетворения ставите галочки напротив пунктов, которые существенно влияют на улучшение качества вашей жизни:

✔ Покупаю новую квартиру в Доме «Притяжение»2 и переезжаю в нее в этом году.

✔ Ребенок ходит сам в школу рядом с новым домом.

✔ Регулярно занимаюсь на тренажерах прямо во дворе дома.

✔Наслаждаюсь рассветом из окна своей уютной кухни в Доме «Притяжение», вдыхая аромат свежесваренного кофе.

А ниже все еще ждут своего часа другие желания:

⬜Прыгнуть с парашютом.

⬜Дважды слетать на море.

⬜Научиться играть на гитаре.

Желания не любят ожиданий. Они любят действия! Особенно те, которые касаются дома, безопасности и качества жизни. Их невозможно исполнить за один день, но первый шаг можно сделать прямо сейчас – и задать тон всему наступившему новому году.

Почему «сейчас» – это не просто слово, а лучшее время для старта?

Потому что в мире недвижимости «завтра» всегда дороже, а условия – менее выгодные. Начните исполнение главных пунктов вашего новогоднего списка уже сегодня:

1. Цена «сегодня» против цены «послезавтра». Пока Дом «Притяжение» готовится к вводу в эксплуатацию, и хотя находится на финальной стадии строительства, цена за квадратный метр остается более привлекательной, чем в уже сданном доме.

2. Окно возможностей для ипотеки может сузиться. Государственные программы меняются. Например, по льготной ипотеке для семей с детьми ставка до 1 февраля может составлять 6%, а после – вырасти до 10–12%3. Одновременно банки прогнозируют завершение лимитов по льготным ипотекам, что влечет ужесточение требований к заемщикам, а значит, отказов станет больше. Сейчас время самых благоприятных условий.

3. Выбор ограничивается – ваша идеальная планировка может не дождаться вас. Самых востребованных планировок, а также квартир на видовых этажах с каждым днем становится все меньше. Пока вы откладываете решение, кто-то уже представляет, как пьет утренний кофе на кухне с видом на восход.

4. Фоновая инфляция никуда не денется. Рост цен на материалы, труд и изменения в налоговой системе неизбежно влияют на конечную стоимость квадратного метра. Решение сегодня – это защита от роста цен завтра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Итоги 2026 года зависят от ваших действий и решений, принятых сегодня!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Записывайтесь и приходите на индивидуальный просмотр квартиры-мечты в Дом «Притяжение». Выберите квартиру, с которой начнется ваш личный 2026 год – год, итогами которого вы точно будете гордиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2, и шоссе Космонавтов, 111и, корпус 2, 2-й этаж, а также по телефону +7 (342) 207-17-07.

1 PAN City Group – ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект». 2 ЖК «Притяжение» / Дом «Притяжение» – строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте Единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ (ID – 55655), на сайте застройщика https://pancityproject.ru/, а также на сайте https://дом-притяжение.рф. 3 К вопросу о программе «Семейная ипотека»: https://perm.cian.ru/blogs-semejnaja-ipoteka-2026-v-rossii-uslovija-novye-pravila-s-fevralja-i-plany-po-differentsirovannym-stavkam-dlja-mnogodetnyh-342735/.

ООО СЗ "СИТИ Проект"