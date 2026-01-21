Петербуржца будут судить за перевод 7 тыс. рублей экстремистской организации

Невский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело в отношении Владимира Бенько, обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности (ч.1 ст.282.3 УК РФ). Поводом стали переводы НО «ФБК» (Фонд борьбы с коррупцией признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован) на общую сумму 7 тыс. рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии обвинения, в августе 2021 года петербуржец перевел организации 1 тыс. рублей, после чего подключил подписку на списание аналогичной суммы раз в месяц. Деньги от Владмира Бенько поступали на счет НО «ФБК» (Фонд борьбы с коррупцией признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован) до февраля 2022 года включительно.

Утверждается, что фигурант разделял идеи организации, осознавал, что она признана судом экстремистской и имел преступный умысел на предоставление денежных средств для обеспечения ее деятельности. Материалы дела переданы судье.

Артемий Чулков