Школьный сторож ударил ножом 16-летнего подростка в Дагестане

В городе Дербенте в Дагестане школьный охранник ударил ножом 16-летнего подростка. Пострадавший выжил, его госпитализировали. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщило управление СКР по республике.

Происшествие произошло 18 января рядом со школой №17. По версии следствия, у охранника произошел конфликт с группой подростков. После этого фигурант достал нож и ударил несовершеннолетнего в шею.

В администрации школы уточнили «РИА Новости», что подростки закидали охранника снежками, что и стало причиной конфликта. Telegram-канал «Нетипичная Махачкала» со ссылкой на очевидцев рассказал, что ученики попытались напасть на сторожа, и он достал нож для самозащиты. Мать пострадавшего заявила, что охранник был пьян.

Никита Черненко