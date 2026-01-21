Оренбургский гелиевый завод «Газпрома» сократил поставки этана

Оренбургский гелиевый завод «Газпрома» произвел в 2025 году для ПАО «Казаньоргсинтез» 364 тыс. т этана, что на 9% меньше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ООО «Газпром переработка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В 2024 году объем производства составил 400 тыс. тонн, в то время как в 2022–2023 годах ежегодный выпуск был стабилен на уровне 379 тыс. тонн. Завод продолжает оставаться основным производителем этана в России, обеспечивая около 80% от общего объема выпуска.

Жидкий этан транспортируется по этанопроводу от Оренбурга до Казани, где он поступает на Аппаковский пункт регазификации. Этот газ используется для производства полимеров, в том числе в составе предприятий группы «СИБУР», включая ПАО «Казаньоргсинтез».

Андрей Сазонов