Казанский «Ак Барс» обыграл «Адмирал» в 500-м матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Ак Барса». У них шайбы у забросили Алексей Пустозеров, Митчелл Миллер, Семен Терехов и Кирилл Семенов. У соперников – Степан Старков. Кирилл Семенов и Александр Хмелевский отметились тремя результативными передачами каждый.

Матч стал 500-м в КХЛ для главного тренера казанской команды Анвара Гатиятулина. Кроме того, защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер установил новый снайперский рекорд клуба среди защитников — 14 шайб за сезон, превзойдя достижение Ильи Никулина.

«Ак Барс» одержал четвертую победу подряд и с 68 очками занимает второе место в Восточной конференции. «Адмирал» с 34 очками идет последним.

Анна Кайдалова