В Тольятти вынесли приговор жителю за мошенничество с контрактами на капремонт многоквартирных домов

Автозаводской районный суд Тольятти признал виновным бывшего директора ООО «СтройСнаб+» по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере» и ч. 1.1 ст. 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве». Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, с августа 2020 года по ноябрь 2022 года подсудимый являлся единственным учредителем и руководителем ООО «СтройСнаб+». Он заключил пять договоров подряда с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта» на выполнение капремонта многоквартирных домов в Тольятти.

Директор компании-подрядчика получил аванс в размере 15% по каждому договору, работы выполнены не были. Деньги подсудимый потратил на собственные нужды. Заказчику был причинен ущерб на сумму более 114 млн руб.

В период, когда компания была в стадии процедуры банкротства и имелись решения налоговых органов о взыскании обязательных платежей, подсудимый незаконно продал автомобиль марки Lexus LX570 физическому лицу. Он знал, что имущество компании подлежит включению в конкурсную массу. Вырученные 9 млн руб. за автомобиль житель Тольятти не внес в кассу имущества.

Суд назначил виновному наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ему также назначен штраф в размере 600 тыс. руб. в доход государства, он лишен права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на три года. Вопрос о конкретном размере возмещения ущерба потерпевшей стороне передан для рассмотрения в суд.

Руфия Кутляева