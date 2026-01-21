Двух заместителей министра транспорта Кубани заподозрили в хищениях

Правоохранители задержали двух заместителей министра транспорта Краснодарского края. Также обыски прошли у министра транспорта Алексея Переверзева. Об этом рассказал источник «Ъ» в правоохранительных и надзорных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Переверзев

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Алексей Переверзев

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По данным ТАСС, заместителей министра подозревают в хищении бюджетных средств при исполнении госконтрактов. «РИА Новости» сообщило, что обыски связаны с контрактами на обслуживание дорог. Подробности дела неизвестны.

Алексей Переверзев занимает пост главы краснодарского минтранса с 2015 года. 21 января его переназначили на должность.

Никита Черненко