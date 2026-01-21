В Башкирии усилили связь в зеленой зоне Туймазов

Гостям парка административного центра Туймазинского района стал доступен высокоскоростной мобильный интернет. Сейчас они могут слушать музыку и аудиокниги, совершать видеозвонки и делиться впечатлениями от прогулок на скорости до 60 Мбит/с.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Инженеры оператора расширили покрытие вблизи Центрального парка культуры и отдыха — одной из крупнейших зеленых зон Туймазов, где находятся аттракционы и регулярно проводятся мероприятия. Технические специалисты задействовали здесь сразу средний и высокий диапазоны частот, что дает оптимальную емкость и быструю скорость загрузки.

Проведенные работы приобретают дополнительное значение, так как к территории парка примыкают Татарский драмтеатр, Дворец детского творчества, поликлиника центральной районной больницы. Кроме того, улучшенное качество связи стало доступно в окрестных жилых кварталах, включая учебные заведения, магазины и аптеки.

«В последние месяцы мы уделили особое внимание Туймазам. Это не только административный центр Туймазинского района, но и значимый транспортный хаб на границе Башкирии и Татарстана. Помимо парковой зоны, наша техническая служба запустила телеком-оборудование еще и на улице Островского, в непосредственной близости от городской администрации», — рассказал директор МегаФона в Башкирии Дамир Байгильдин.

Как показывает big data* оператора, в среднем горожанам в регионе сейчас необходимо порядка 21 Гбайт дататрафика в месяц. Рекордсменами являются жители Сибая с показателем в 30 Гбайт. В столице республики среднее потребление составляет 20 Гбайт на абонента, а в Туймазах — 17,5 Гбайт.

*big data - большие данные

ПАО «МегаФон»