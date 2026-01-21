Выручка компаний ОЭЗ «Тольятти» превысила 40 млрд рублей

Выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти» за 9 месяцев 2025 года превысила 40 млрд руб., сообщили в правительстве региона. При этом их совокупная выручка за 15 лет работы площадки составила 131,8 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По итогам работы в 2025 году ОЭЗ «Тольятти» заняла 6 место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон России.

Резидентами площадки являются несколько десятков компаний, которые выпускают автокомпоненты, подсолнечное масло, лекарственные препараты, стройматериалы, нитриловые перчатки, упаковку и др. Часть резидентов работают в сфере металлообработки, производства газооборудования и др.

Сопровождением инвесторов занимается Агентство по привлечению инвестиций.

Сабрина Самедова