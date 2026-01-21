Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На федеральных трассах Челябинской области обустроят шесть пунктов обогрева

На время морозов на федеральных дорогах Челябинской области будут работать шесть мобильных пунктов обогрева. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Пункты установят на трассе М-5 «Урал» около Златоуста, Аши, Миасса и на подъезде к Екатеринбургу. На трассе Р-254 «Иртыш» погреться можно в районе поселка Вахрушево, на трассе А-310 — возле Троицка.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, на территории Челябинской области ночью и днем 22-25 января прогнозируются аномальные холода до -40°С.

Виталина Ярховска

