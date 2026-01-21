В ярославском санатории «Ясные зори» подорожали путевки

Мэр Ярославля Артем Молчанов утвердил новый размер оплаты стоимости путевки в муниципальный санаторий «Ясные зори». Постановление было подписано 19 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санаторий "Ясные зори"

Фото: мэрия Ярославля Санаторий "Ясные зори"

Фото: мэрия Ярославля

С 2026 года стоимость путевки без санаторно-курортного лечения на 7 койко-дней составит 10 955 руб., на 10 койко-дней — 15 650 руб., на 14 койко-дней — 21 910 руб. Ранее путевка на 7 дней стоила 8 386 руб. и на 14 — 16 772 руб., путевок на 10 дней не было, следует из постановления 2024 года.

В санатории по льготной цене могут отдохнуть работники мэрии, муниципалитета, муниципальных учреждений, а также пенсионеры, работавшие в этих структурах. Из бюджета им оплачиваются путевка и питание (без санаторно-курортных услуг).