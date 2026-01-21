В Удмуртии установили первые базовые станции российского производства «Иртея»

МТС разместила в Удмуртии первые базовые станции российского производства «Иртея», которые одновременно поддерживают три типа связи. Новое оборудование установлено в селе Совхозный и в деревне Старый Чультем в Завьяловском районе Удмуртии, сообщает пресс-служба оператора.

«В 2026 году планируется установить еще пять отечественных базовых станций в Ижевске, а также в Можгинском и Глазовском районах, что позволит расширить покрытие LTE и повысить устойчивость сети»,— сказал директор МТС в Удмуртии Николай Рупасов. Он добавил, что локализация производства и внедрение российских базовых станций «снижает зависимость от импортного оборудования и повышает технологическую независимость сети».

Оборудование разработано и произведено ООО «Иртея», российским разработчиком оборудования и программного обеспечения для мобильных сетей LTE/5G и GSM. 50% акций компании принадлежат ПАО «МТС», еще 50% — ФПИ «Передовые технологии». Станция «Иртея» разработана в рамках дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи» при государственном софинансировании. По данным компании, это полностью отечественное решение операторского класса, которое производится в России. Станция поддерживает международные открытые стандарты и архитектуру Open RAN.