Стало известно, кому достанется наследство Валентино Гаравани в $2 млрд

Умерший на днях итальянский модельер Валентино Гаравани не оставил прямых наследников. А потому его огромное имущество прежде всего будет распределено согласно его завещанию, пишет Il Messagero.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Валентино Гаравани Фото: Denis Balibouse / Reuters Бизнес-партнер Гаравани Джанкарло Джамметти Фото: Matteo Minnella / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Валентино Гаравани Фото: Denis Balibouse / Reuters Бизнес-партнер Гаравани Джанкарло Джамметти Фото: Matteo Minnella / Reuters

Как отмечает газета, за свою жизнь основатель модного дома Valentino накопил состояние примерно $2 млрд. Сюда входят роскошная недвижимость — престижные виллы на Аппиевой дороге, замок под Парижем, резиденции в Лондоне, шале в Швейцарии и пентхаус на Манхэттене — частная коллекция произведений искусства, а также две компании.

Как утверждает издание, главным наследником состояния Валентино станет его друг и многолетний бизнес-партнер Джанкарло Джамметти, с которым они и основали дом моды. По словам одного из источников газеты, среди основных наследников Валентино также окажутся братья Шон и Энтони Сакс, которые были для модельера как сыновья, а также один из давних сотрудников модного дома Брюс Хуксем.

Часть наследства может быть передана ближайшим родственникам Валентино, его старшей сестре и правнуку, что предусмотрено итальянским законодательством.

Валентино Гаравани умер 19 января в своей римской резиденции в окружении близких. Прощание с ним пройдет 21 и 22 января на площади Миньянелли. Похороны состоятся в пятницу в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири в 11:00 по местному времени (13:00 мск).

Кирилл Сарханянц