Лыжник из Перми получил приглашение для участия в Олимпиаде

Пермский лыжник Савелий Коростелев получил официальное приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпийские игры 2026 года. Об этом стало известно из пресс-релиза организации.

В декабре 2025 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила их заявки на получение нейтрального статуса. Затем Коростелев выступил на нескольких этапах Кубка мира, завоевав квоты для участия в Олимпиаде в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне.

Савелий Коростелев успешно прошел комиссию по рассмотрению права участия нейтральных спортсменов в соревнованиях. На Олимпиаде-2026 они смогут выступить в нейтральном статусе.

Спортсмен родился в Перми, несколько сезонов защищая честь региона на спортивных состязаниях разного уровня.

Олимпийские игры пройдут в Италии с 9 по 22 февраля. Российские спортсмены выступят в нескольких видах спорта. Официальные приглашения уже получили представители фигурного катания, шорт-трека, ски-альпинизма и конькобежного спорта.