В Уфе около 126 тысяч пенсионеров участвовали в проекте «Башкирское долголетие»

В прошлом году в Уфе в региональной программе «Башкирское долголетие» приняли участие 125,6 тыс. пенсионеров, сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что 15,37 тыс. пожилых уфимцев постоянно занимаются в спортивно-оздоровительных секциях, 102,93 тыс. человек посещают клубы художественной самодеятельности, занимаются рисованием и рукоделием, участвуют в культурных событиях.

4,5 тыс. пенсионеров в рамках направления «Башкирское долголетие. Туризм» участвовали в бесплатных туристических поездках, в том числе 4,07 тыс. человек путешествовали по Башкирии, 468 — ездили в Беларусь.

Кроме того, 817 человек старшего возраста участвуют в волонтерском движении, указано в сообщении.

Майя Иванова