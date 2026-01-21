В Уфе около 126 тысяч пенсионеров участвовали в проекте «Башкирское долголетие»
В прошлом году в Уфе в региональной программе «Башкирское долголетие» приняли участие 125,6 тыс. пенсионеров, сообщает пресс-служба мэрии.
Отмечается, что 15,37 тыс. пожилых уфимцев постоянно занимаются в спортивно-оздоровительных секциях, 102,93 тыс. человек посещают клубы художественной самодеятельности, занимаются рисованием и рукоделием, участвуют в культурных событиях.
4,5 тыс. пенсионеров в рамках направления «Башкирское долголетие. Туризм» участвовали в бесплатных туристических поездках, в том числе 4,07 тыс. человек путешествовали по Башкирии, 468 — ездили в Беларусь.
Кроме того, 817 человек старшего возраста участвуют в волонтерском движении, указано в сообщении.