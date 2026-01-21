СКР возбудил уголовное дело в отношении руководства теплоснабжающей организации Красновишерска

Чердынским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении руководства ООО «Теплосети» по факту ненадлежащего теплоснабжения жилых домов и социальных учреждений Красновишерска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, с конца декабря 2025 года в Красновишерском округе наблюдались аномально низкие температуры. В период стоявших морозов местная котельная работала с перебоями, что привело к значительному снижению температуры в жилых домах и учреждениях — на 7–10 градусов ниже установленных нормативов. Несмотря на установку новых котлов, полноценный запуск нового оборудования пока невозможен из-за сохраняющихся низких температур.

В краевом минЖКХ уточнили, что на котельной №2 Красновишерска запустили в работу первый из двух новых котлов. Теперь он в штатном режиме снабжает теплом и горячей водой часть города. На второй котельной работы по подключению нового оборудования еще идут.

В рамках расследования уголовного дела следователем проведен осмотр котельной, зафиксированы температурные параметры работы оборудования, а также выполнены замеры температуры в жилых домах и социальных учреждениях. Допрашиваются местные жители и должностные лица организации, ответственной за теплоснабжение.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», в январе 2026 года единственным владельцем красновишерского ООО «Теплосети» стал гендиректор общества Дмитрий Комаров.