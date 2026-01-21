Эстетика неторопливой жизни в новой коллекции HASS

Бренд HASS выпустил зимнюю коллекцию «Статика в динамике», исследуя тему осознанного замедления в городской среде. Основой сезона стал капсульный гардероб из классических вещей в сдержанной цветовой палитре — шерстяное пальто или белая рубашка. В качестве акцентных элементов представлены яркие предметы, например кашемировый жилет, для создания образов типа колорблок. Коллекция отражает актуальный тренд на так называемый slow living (неторопливый ритм жизни), предлагая функциональные решения для формирования гармоничного повседневного стиля.

