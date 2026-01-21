Присяжным предложили алиби
Обвиняемые в убийстве главреда «Курганских вестей» претензии следствия отвергают
В Челябинском облсуде состоялись прения сторон по делу об убийстве главного редактора газеты «Курганские вести» Владимира Кирсанова, совершенном в 2001 году. По версии следствия, обвиняемые Иван Курпишев и Александр Штингер расправились с журналистом в Кургане в одном из гаражей, после чего спрятали тело. Мотивом считается месть за статьи журналиста о связях местных властей с преступными группировками. Подсудимые вину не признают, настаивая на имеющихся у них алиби, а их защита утверждает, что 17 мая 2001 года, которое фигурирует в деле как день убийства, Владимир Кирсанов был жив.
Адвокаты и подсудимые Иван Купришев (слева) и Александр Штингер (справа)
Фото: Ольга Воробьева
Прения сторон на процессе по делу об убийстве Владимира Кирсанова, который в Челябинском облсуде проходит с участием коллегии присяжных, начались 19 января и заняли три дня. Суд заслушал гособвинение, потерпевшую — вдову журналиста Ларису Чертову, подсудимых Александра Штингера и Ивана Курпишева, а также их адвокатов.
Процесс начался 10 ноября 2025 года. По материалам журналист был убит 17 мая 2001 года на территории гаражного строительного кооператива №28 в Кургане. По данным гособвинения, Владимир Кирсанов находился в одном из гаражей, когда туда зашел Иван Курпишев, Александр Штингер тем временем оставался снаружи и следил за окружающей обстановкой. Следствие считает, что Иван Курпишев дважды ударил журналиста кулаком в лицо, после чего забил насмерть металлической дубинкой. Затем, говорится в деле, сообщники избавились от следов преступления и увезли тело погибшего в его же автомобиле в неустановленное место. Машину они припарковали возле здания редакции, в которой работал Владимир Кирсанов. Тело журналиста до сих пор не найдено.
Главной причиной заранее спланированного убийства следствие считает публикации Владимира Кирсанова, в которых он критиковал правительство Курганской области и обвинял власти в связях с организованными преступными группировками. Якобы журналист готовил к публикации очередную статью на эту тему. Иван Курпишев и Александр Штингер, говорится в деле, незадолго до убийства собирали сведения о распорядке дня журналиста, его маршрутах передвижения и местах пребывания.
Иван Курпишев — бывший член общественной палаты Кургана, спортсмен. С 2018 года жил в Калининграде, был индивидуальным предпринимателем. Он также являлся в прошлом президентом подразделения Российской ассоциации армспорта в Курганской области. Александр Штингер работал в Кургане адвокатом.
Во время прений гособвинитель озвучил детали преступления и имена других предполагаемых соучастников убийства. Так, прокурор упомянул Геннадия Прокудина и Сергея Аракелова. Первого правоохранители считают одним из лидеров организованной преступной группировки «Локомотив» в Кургане, второго — ее членом. Обоих убили в 2007–2008 годах. По данным гособвинителя, Сергей Аракелов занимался организацией убийства журналиста, под его руководством действовали Иван Курпишев и Александр Штингер. Именно Аракелову, по версии следствия, исполнители преступления передали папку с материалами для будущей статьи, которую забрали у убитого журналиста. Ссылаясь на показания Александра Штингера, прокурор рассказал, что Геннадий Прокудин, узнав о критических статьях Владимира Кирсанова, попросил Сергея Аракелова «решить вопрос» с главным редактором.
После совершенного преступления, по словам гособвинителя, лидер ОПГ передал вознаграждение для организатора и исполнителей убийства на общую сумму 800 тыс. руб.
В свою очередь адвокат Ивана Курпишева Анастасия Межерова, выступая в прениях, сообщила, что ее подзащитный действительно был знаком с Сергеем Аракеловым, но их связывал лишь совместный строительный бизнес, в ОПГ он не входил. Адвокат отметила, что при осмотре гаража 18 мая 2001 года супруга журналиста и его брат не нашли никаких следов. Они появились там позже и были описаны в протоколе осмотра от 21 мая того же года, утверждала Анастасия Межерова. Кроме того, она выразила сомнение, что в маленьком гараже борьба крупных мужчин не оставила никаких следов, а только одну лужу крови, которую зафиксировали во время осмотра гаража спустя четыре дня после предполагаемого убийства. Адвокат считает, что по всем инкриминируемым преступлениям Иван Курпишев должен быть оправдан.
Иван Курпишев в своем выступлении также отрицал вину. «Я никогда не признавал свое участие в событиях 17 мая 2001 года. Если человек не совершал преступление, то как доказать, что он не был в этом месте? Владимир Кирсанов был очень скандальным журналистом. Когда он пропал, весь город это обсуждал. И мы, как бывшие студенты Ларисы Николаевны (Лариса Чертова, супруга погибшего. – «Ъ-Южный Урал».), ей сочувствовали и знали о ее беде», — сказал Иван Курпишев.
Адвокат Александра Штингера Оксана Стаханова сказала, что у ее подзащитного есть алиби. По ее словам, 17 мая 2001 года он находился в Челябинске с беременной женой, а вернулись они в Курган только 26 мая. Адвокат на основе показаний свидетелей вновь упомянула, что 18 мая 2001 года супруга Владимира Кирсанова, его брат и полицейский при осмотре гаража не обнаружили никаких следов убийства. Кровь, окурки сигарет, веревку и другие улики нашли позднее. Более того, Оксана Стаханова утверждала, что журналиста видели живым после 17 мая.
«Один из свидетелей видел, как Владимир Кирсанов в июле 2001 года производил расчеты по долгу за выпуск газеты. Кроме того, его брат Эдуард Кирсанов также в 2001 году видел его на стоянке, где тот садился в автомобиль с папкой черного цвета в сопровождении четырех человек», — заявила Оксана Стаханова.
Обвиняемый Александр Штингер и один из его адвокатов
Фото: Ольга Воробьева
Отметим, что Александр Штингер во время предварительного следствия давал признательные показания, подробно описывая произошедшие в гараже события, но впоследствии отказался от своих слов. «С февраля по апрель 2022 года я оговорил себя и Ивана Курпишева в том, чего я не совершал и не видел. Но для этого были причины. В январе 2022 года моя жена получила пожизненную группу инвалидности. На тот момент мне надо было выйти из СИЗО. Я верующий человек, я взял грех на душу, и с этой мыслью я жил почти три месяца. Я осознал, что поступил нечистоплотно ради своей жены, ради семьи»,— заявил Александр Штингер.
Также подсудимый утверждал, что его оговорил Станислав Зиберт — человек, чьи интересы раньше Александр Штингер защищал в качестве адвоката. Причиной оговора, по мнению подсудимого, стал долг в размере 100 тыс. руб., а также некая обида бывшего доверителя из-за незакрытых уголовных дел о бандитизме и незаконном хранении оружия. Подсудимый считает, что его бывший клиент сам следил за журналистом.
Супруга Владимира Кирсанова Лариса Чертова сказала, что уверена в том, что муж был убит, и согласна с доводами следствия.
«Друзья, журналисты и родственники с самого начала были убеждены, что с Володей произошло что-то страшное и необратимое. Иначе он бы позвонил, сообщил, где он, почему задерживается, что с ним произошло»,— поделилась Лариса Чертова.
Во время выступлений адвокатов и подсудимых судья Максим Хребтов неоднократно останавливал их, заявляя, что они вводят присяжных заседателей в заблуждение, воспроизводят не озвученные показания свидетелей или намекают на нарушение судебных процедур.
В уголовном деле имеется еще несколько преступных эпизодов. Так, следствие полагает, что Иван Курпишев замешан в убийстве бизнесменов Вахида Закриева и Сурена Арутюняна в 2003 и 2008 году соответственно. Кроме того, Александра Штингера обвиняют в мошенничестве. Работая в адвокатской палате, считает следствие, он пообещал за крупную сумму оказать юридическую помощь Станиславу Зиберту, подозреваемому в убийстве, но не сделал этого. По этим эпизодам подсудимые также вину не признают.
После прений коллегии присяжных предстоит вынести вердикт. Если он окажется обвинительным, прокурор запросит сроки наказания. после чего суд вынесет приговор.