Присяжным предложили алиби

В Челябинском облсуде состоялись прения сторон по делу об убийстве главного редактора газеты «Курганские вести» Владимира Кирсанова, совершенном в 2001 году. По версии следствия, обвиняемые Иван Курпишев и Александр Штингер расправились с журналистом в Кургане в одном из гаражей, после чего спрятали тело. Мотивом считается месть за статьи журналиста о связях местных властей с преступными группировками. Подсудимые вину не признают, настаивая на имеющихся у них алиби, а их защита утверждает, что 17 мая 2001 года, которое фигурирует в деле как день убийства, Владимир Кирсанов был жив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокаты и подсудимые Иван Купришев (слева) и Александр Штингер (справа)

Прения сторон на процессе по делу об убийстве Владимира Кирсанова, который в Челябинском облсуде проходит с участием коллегии присяжных, начались 19 января и заняли три дня. Суд заслушал гособвинение, потерпевшую — вдову журналиста Ларису Чертову, подсудимых Александра Штингера и Ивана Курпишева, а также их адвокатов.

Процесс начался 10 ноября 2025 года. По материалам журналист был убит 17 мая 2001 года на территории гаражного строительного кооператива №28 в Кургане. По данным гособвинения, Владимир Кирсанов находился в одном из гаражей, когда туда зашел Иван Курпишев, Александр Штингер тем временем оставался снаружи и следил за окружающей обстановкой. Следствие считает, что Иван Курпишев дважды ударил журналиста кулаком в лицо, после чего забил насмерть металлической дубинкой. Затем, говорится в деле, сообщники избавились от следов преступления и увезли тело погибшего в его же автомобиле в неустановленное место. Машину они припарковали возле здания редакции, в которой работал Владимир Кирсанов. Тело журналиста до сих пор не найдено.

Главной причиной заранее спланированного убийства следствие считает публикации Владимира Кирсанова, в которых он критиковал правительство Курганской области и обвинял власти в связях с организованными преступными группировками. Якобы журналист готовил к публикации очередную статью на эту тему. Иван Курпишев и Александр Штингер, говорится в деле, незадолго до убийства собирали сведения о распорядке дня журналиста, его маршрутах передвижения и местах пребывания.

Иван Курпишев — бывший член общественной палаты Кургана, спортсмен. С 2018 года жил в Калининграде, был индивидуальным предпринимателем. Он также являлся в прошлом президентом подразделения Российской ассоциации армспорта в Курганской области. Александр Штингер работал в Кургане адвокатом.

Во время прений гособвинитель озвучил детали преступления и имена других предполагаемых соучастников убийства. Так, прокурор упомянул Геннадия Прокудина и Сергея Аракелова. Первого правоохранители считают одним из лидеров организованной преступной группировки «Локомотив» в Кургане, второго — ее членом. Обоих убили в 2007–2008 годах. По данным гособвинителя, Сергей Аракелов занимался организацией убийства журналиста, под его руководством действовали Иван Курпишев и Александр Штингер. Именно Аракелову, по версии следствия, исполнители преступления передали папку с материалами для будущей статьи, которую забрали у убитого журналиста. Ссылаясь на показания Александра Штингера, прокурор рассказал, что Геннадий Прокудин, узнав о критических статьях Владимира Кирсанова, попросил Сергея Аракелова «решить вопрос» с главным редактором.

После совершенного преступления, по словам гособвинителя, лидер ОПГ передал вознаграждение для организатора и исполнителей убийства на общую сумму 800 тыс. руб.

В свою очередь адвокат Ивана Курпишева Анастасия Межерова, выступая в прениях, сообщила, что ее подзащитный действительно был знаком с Сергеем Аракеловым, но их связывал лишь совместный строительный бизнес, в ОПГ он не входил. Адвокат отметила, что при осмотре гаража 18 мая 2001 года супруга журналиста и его брат не нашли никаких следов. Они появились там позже и были описаны в протоколе осмотра от 21 мая того же года, утверждала Анастасия Межерова. Кроме того, она выразила сомнение, что в маленьком гараже борьба крупных мужчин не оставила никаких следов, а только одну лужу крови, которую зафиксировали во время осмотра гаража спустя четыре дня после предполагаемого убийства. Адвокат считает, что по всем инкриминируемым преступлениям Иван Курпишев должен быть оправдан.

Иван Курпишев в своем выступлении также отрицал вину. «Я никогда не признавал свое участие в событиях 17 мая 2001 года. Если человек не совершал преступление, то как доказать, что он не был в этом месте? Владимир Кирсанов был очень скандальным журналистом. Когда он пропал, весь город это обсуждал. И мы, как бывшие студенты Ларисы Николаевны (Лариса Чертова, супруга погибшего. – «Ъ-Южный Урал».), ей сочувствовали и знали о ее беде», — сказал Иван Курпишев.

Адвокат Александра Штингера Оксана Стаханова сказала, что у ее подзащитного есть алиби. По ее словам, 17 мая 2001 года он находился в Челябинске с беременной женой, а вернулись они в Курган только 26 мая. Адвокат на основе показаний свидетелей вновь упомянула, что 18 мая 2001 года супруга Владимира Кирсанова, его брат и полицейский при осмотре гаража не обнаружили никаких следов убийства. Кровь, окурки сигарет, веревку и другие улики нашли позднее. Более того, Оксана Стаханова утверждала, что журналиста видели живым после 17 мая.

«Один из свидетелей видел, как Владимир Кирсанов в июле 2001 года производил расчеты по долгу за выпуск газеты. Кроме того, его брат Эдуард Кирсанов также в 2001 году видел его на стоянке, где тот садился в автомобиль с папкой черного цвета в сопровождении четырех человек», — заявила Оксана Стаханова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемый Александр Штингер и один из его адвокатов

Отметим, что Александр Штингер во время предварительного следствия давал признательные показания, подробно описывая произошедшие в гараже события, но впоследствии отказался от своих слов. «С февраля по апрель 2022 года я оговорил себя и Ивана Курпишева в том, чего я не совершал и не видел. Но для этого были причины. В январе 2022 года моя жена получила пожизненную группу инвалидности. На тот момент мне надо было выйти из СИЗО. Я верующий человек, я взял грех на душу, и с этой мыслью я жил почти три месяца. Я осознал, что поступил нечистоплотно ради своей жены, ради семьи»,— заявил Александр Штингер.

Также подсудимый утверждал, что его оговорил Станислав Зиберт — человек, чьи интересы раньше Александр Штингер защищал в качестве адвоката. Причиной оговора, по мнению подсудимого, стал долг в размере 100 тыс. руб., а также некая обида бывшего доверителя из-за незакрытых уголовных дел о бандитизме и незаконном хранении оружия. Подсудимый считает, что его бывший клиент сам следил за журналистом.

Супруга Владимира Кирсанова Лариса Чертова сказала, что уверена в том, что муж был убит, и согласна с доводами следствия.

«Друзья, журналисты и родственники с самого начала были убеждены, что с Володей произошло что-то страшное и необратимое. Иначе он бы позвонил, сообщил, где он, почему задерживается, что с ним произошло»,— поделилась Лариса Чертова.

Во время выступлений адвокатов и подсудимых судья Максим Хребтов неоднократно останавливал их, заявляя, что они вводят присяжных заседателей в заблуждение, воспроизводят не озвученные показания свидетелей или намекают на нарушение судебных процедур.

В уголовном деле имеется еще несколько преступных эпизодов. Так, следствие полагает, что Иван Курпишев замешан в убийстве бизнесменов Вахида Закриева и Сурена Арутюняна в 2003 и 2008 году соответственно. Кроме того, Александра Штингера обвиняют в мошенничестве. Работая в адвокатской палате, считает следствие, он пообещал за крупную сумму оказать юридическую помощь Станиславу Зиберту, подозреваемому в убийстве, но не сделал этого. По этим эпизодам подсудимые также вину не признают.

После прений коллегии присяжных предстоит вынести вердикт. Если он окажется обвинительным, прокурор запросит сроки наказания. после чего суд вынесет приговор.

Ольга Воробьева, Челябинск