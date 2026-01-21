Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, почему при случае нужно обязательно посетить бутики Edra в Palazzo Durini Caproni di Taliedo в Милане, Rubelli в Palazzo Corner Spinelli в Венеции и Maison Baccarat на Place des Etats-Unis в Париже.

Есть такие шоу-румы мебельных и интерьерных брендов, куда стоит зайти, даже если покупки хрусталя, дивана или кресла в ближайших планах нет вообще. Просто потому, что это красиво, интересно и пространство притягательно само по себе. С 2021 года у бренда Edra есть перманентный шоу-рум в Palazzo Durini Caproni di Taliedo, историческом палаццо в центре Милана. Это не временная инсталляция, а постоянное соседство современной мебели с реальной исторической архитектурой: позолота стен, зеркала, старые полы, фрески на потолках. Очень любопытно посмотреть, как мебель существует в пространстве, которое само по себе уже музейного уровня.

Шоу-рум Rubelli в Венеции находится в Palazzo Corner Spinelli на Гранд-канале с 1966 года. Там не просто показывают новые ткани, а открыт доступ к исторической коллекции — архиву из десятков тысяч образцов, рисунков и текстильных решений, которые эффектно вписаны в интерьер палаццо. Еще один пример, уже из Франции, — Maison Baccarat в Париже. Исторический особняк на Place des Etats-Unis, где шоу-рум бренда соединен с мультифункциональным пространством, рестораном и баром. Там можно увидеть, как хрусталь Baccarat живет в интерьере, а не просто стоит на витрине.

