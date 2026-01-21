Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, какие новинки презентовал немецкий автопроизводитель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Porsche Фото: Porsche

В эти дни в Дюссельдорфе проходит выставка лодок, на которой есть как минимум два автомобильных экспоната. Это совместный проект марки Porsche и судостроительной компании из Австрии Frauscher Boats. А экспонаты — это лодка и автомобиль, имеющие между собой много общего. Катер Frauscher x Porsche 790 Spectre — это судно длиной без малого 8 м, способное взять на борт семь пассажиров. Руль у катера точь-в-точь такой же, как у Porsche Macan, но установлен, как и положено на плавсредстве, возле правого борта, как если бы это был автомобиль, выпущенный для британского или японского рынка. Мотор на лодке — тоже от Porsche Macan, то есть электрический. Пиковая мощность — 400 кВт, то есть 544 л.с. Максимальная скорость — 90 км/ч, что по воде, конечно же, очень много.

Но главный вопрос к электрической лодке — это запас хода, потому что запасную канистру с собой не возьмешь. Так вот, если гонять от души, то батарейки хватит на 45 км. Если двигаться неспешно, то можно пройти все 100. Много это или мало? Чтобы ответить на этот вопрос Frauscher Boats предлагает вам записаться на ознакомительную поездку. Например, по озеру Гарда в Италии. 35 км, шесть остановок, не на подзарядку, а чтобы посмотреть местные красоты. Или из Монако до Сан-Тропе и обратно с остановкой в Каннах на обратном пути. Здесь маршрут 57 км, и остановка нужна не для прогулки по набережной Круазетт, а для зарядки батареи. На ее восстановление с 10% до 80% уйдет полчаса.

Второй выставочный экземпляр — это Porsche Macan, стилизованный под лодку. Кузов того же цвета, что и корпус судна, в багажном отсеке — отделка палубной доской, а на панели приборов — компас вместо хронографа. Но, увы, полноценную пару лодке этот кроссовер составить не может. Вес судна вместе с прицепом превышает три тонны, а электрический Macan способен взять на буксир всего две.

Дмитрий Гронский