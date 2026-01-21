В Башкирии похолодает до -35°

С 22 по 26 января ожидается морозная погода, со средними температурами воздуха на 6-12° ниже климатической нормы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии. Это связано с проникновением арктической воздушной массы по территории республики, отмечает ведомство.

Температура воздуха ночью понизится от -20,-25° до -24,-29°, местами она опустится до -30,-35°, днем от -12,-17° до -15,-20°, в северных районах — до -25°. Местами пройдет небольшой снег.

По данным Башгидрометцентра, с 20:00 часов 21 января до 10:00 часов 22 января в регионе температура воздуха опустится местами до -30°. В последующие дни, 23 и 24 января, она снизится ночью до -24,-29°, при прояснениях -30,-35°, днем -15,-20°, по северу региона до -25°.

Ветер будут переменных направлений, слабый.

Майя Иванова