Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает историю создания соуса в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Smith Collection / Gado / Getty Images Фото: Smith Collection / Gado / Getty Images

Уроженец Мэриленда Эдмунд Макилхенни искал медь, а нашел золото. Приехав в Луизиану, он стал успешным банкиром, но Гражданская война положила конец карьере. Тогда Макилхенни уехал на соленый остров Эйвери, чтобы выращивать сахарный тростник. Но послевоенная разруха не оставила надежд на хороший урожай. Собрать удалось лишь немного острого кайенского перца, называемого в народе табаско, по имени мексиканского штата, родины неприхотливого растения. На свою удачу, Макилхенни был оптимистом. Он решил, что для скудной послевоенной диеты острая пряная приправа в точности то, что надо. Настояв перец с солью и разбавив его уксусом, в 1868 году он начал сбывать его торговцам Нового Орлеана по доллару за бутылку. Успех был оглушительным. Современное табаско настаивается три года и с успехом продается в 195 странах. Острое и яркое, как оптимизм мистера Макилхенни. Всем бы такой.

Павел Шинский