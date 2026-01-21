«Алиса, прогрей машину»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, как теперь владельцы Wey, Tank, Ora и Haval могут управлять своими авто.





Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Алиса» научилась удаленно управлять автомобилями концерна Great Wall Motor. Теперь владельцы моделей Wey, Tank, Ora и Haval с активными сервисами GWM Connection могут голосом запускать двигатель, управлять центральным замком, подогревом сидений (всех или по отдельности), проверять уровень топлива и заряда батареи. Мне уже удалось протестировать дистанционное управление. Схема подключения голосового ассистента проста. Родной сервис китайского автопроизводителя интегрируется в умный дом «Яндекса» как решение стороннего вендора. Это как если бы вы, например, добавляли в систему домашних устройств робот-пылесос, лампочку или другой смарт-гаджет. Но есть одно критическое условие, вероятно, продиктованное безопасностью: номер телефона в профиле умного дома и в профиле сервисов GWM Connection должен быть один и тот же. Иначе магии не случится.

После этого остается придумать имя для своей машины, по желанию пин-код и познакомиться с «Алисой», если вы этого еще не делали. Упомянутый выше пароль должен повышать безопасность, но пока имеет статус бета-режима. Значит ли это, что вашу машину кто-то сможет угнать? Разработчики подчеркнули, что защита работает на нескольких уровнях. Во-первых, система реагирует только на знакомые голоса, поэтому себя и нужно верифицировать. Если ассистент знаком со всеми членами вашей семьи, в том числе детьми, то команды от последних не сработают. Еще один способ обезопасить дистанционное управление машиной — обязательно произносить пин-код при каждой голосовой команде. И важно учесть особенности произношения. Если вы задали пароль, например, цифрами подряд — 6789, то чтобы «Алиса» приняла такой код, произносить его надо как «Пароль шесть тысяч семьсот восемьдесят девять», а не «шесть, семь, восемь, девять». Отключить кодовую фразу может только владелец профиля. А люди, с которыми вы делитесь доступом к умному дому, просто не видят автомобиль в списке устройств, вдобавок защита со стороны самого автопроизводителя никуда не делась.

В моем случае после подключения самая первая голосовая команда через мобильное приложение не сработала. Ассистент отправил знакомиться с колонкой, хотя я уже. После того, как я завел и заглушил машину по старинке и, уже будучи дома, скомандовал через колонку, сервис заработал.

Александр Леви