Датский остров Борнхольм обесточен из-за аварии на подводном кабеле

На острове Борнхольм в Дании произошел блэкаут. Предположительная причина — повреждение подводного кабеля, сообщает Berlingske со ссылкой на оператора электросети Trefor. Без электричества остались более 18 тыс. домохозяйств. Возможны перебои с водоснабжением, отоплением и связью.

Больница Борнхольма снабжается электроэнергией за счет генератора. Также известно, что авария не затронула железнодорожную линию.

По данным оператора электросети, энергоснабжение на острове прервалось около 12:16 мск (10:16 по местному времени). Оператор рассчитывает, что подача электричества будет восстановлена около 23:00 мск (21:00 по местному времени).

В Trefor заявили, что «иногда случаются обрывы кабеля, и, по всей видимости, именно это стало причиной отключения электроэнергии». Там отметили, что «поломки» происходят с периодичностью раз в три — четыре года. Местная полиция начала проверку инцидента.

Борнхольм расположен в юго-западной части Балтийского моря. Находится в 170 км к востоку от Копенгагена, в 95 км от берегов Польши и в 35 км от территории Швеции. В 2022 году на острове проживали около 40 тыс. человек.