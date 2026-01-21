Почти 4,5 тысячи «зайцев» выявили в общественном транспорте Ижевска в 2025 году

4,43 тыс. административных протоколов оформили за безбилетный проезд в общественном транспорте Ижевска в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба «ИПОПАТ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В общей сложности контролеры проверили 135,9 тыс. салонов автобусов, троллейбусов и трамваев»,— говорится в сообщении. 2,4 тыс. «зайцев» заплатят штраф в размере 1,5 ТЫС. руб. Еще 22 человека — 3 тыс. руб. за повторное правонарушение. Средства поступают в городской бюджет.

Отмечается, что большинство пассажиров добросовестно оплачивают поездки. «Выявленные нарушители составляют незначительную долю от общего пассажиропотока»,— добавили в «ИПОПАТ».

Проверки продолжатся также и в 2026 году: контролеры работают в течение всего дня на всех видах общественного транспорта Ижевска. На загруженные остановки в часы пик выходят усиленные бригады. Сообщается, что такой формат заметно повышает дисциплину оплаты.

Владислав Галичанин