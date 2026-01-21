В Марий Эл возбудили дело о мошенничестве на 1,3 млн при благоустройстве набережной

В Марий Эл возбудили уголовное дело о мошенничестве при благоустройстве набережной в Звенигово. На основании фиктивных документов из бюджета муниципального образования подрядчику перечислили 1,3 млн руб., сообщает следственное управление СКР по Марий Эл.

По версии следствия, в мае 2023 года администрация муниципального образования заключила контракт с коммерческой организацией в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Впоследствии представители подрядчика представили в администрацию фиктивные документы о приемке работ по утилизации отходов.

Идут проверки деятельности должностных лиц коммерческой организации в связи с возможными другими эпизодами преступлений. Дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Анна Кайдалова