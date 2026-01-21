В Челябинской области суд рассмотрит дело о неуплате 44 млн рублей налогов

Сосновский районный суд рассмотрит уголовное дело руководителя и главного бухгалтера коммерческой организации, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов. Следствие полагает, что они причинили ущерб бюджету в размере 44 млн руб., сообщает пресс-служба управления СК РФ по Челябинской области.

По версии следствия, в 2019-2022 годах фактический директор и главный бухгалтер компании, занимающейся оптовой торговлей фруктами и овощами, создали фиктивный документооборот с номинальными организациями для экономии на налоговых вычетах по НДС.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ РФ. Имущество компании и фигурантов, в том числе земельные участки и автомобили стоимостью более 92,6 млн руб. арестовано.

Ольга Воробьева