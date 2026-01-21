В Тюменской области участились технологические нарушения на энергообъектах по вине сторонних лиц

«Россети Тюмень» зафиксировали по итогам 2025 года значительный рост числа нарушений в энергосистеме Тюменской области из-за действий сторонних лиц. По сравнению с 2024 годом количество таких случаев увеличилось почти на 10 %. Халатность и незаконная деятельность физлиц и организаций в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП) в 2025 году становились причинами повреждения энергообъектов 91 раз.



Производство несогласованных строительных, земляных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах ЛЭП – самые распространенные причины нарушения электроснабжения потребителей. В прошедшем году действия нарушителей лишали света 68 населенных пунктов региона и четыре микрорайона Тюмени. Благодаря мастерству и круглосуточному режиму работы энергетиков среднее время восстановления электроснабжения потребителей в 2025 году соответствовало нормативам.

Самый крупный за год инцидент произошел 1 октября в Тюменском районе. Крупногабаритная техника сторонней организации повредила ЛЭП 10 кВ во время земляных работ. В результате без электричества остались более 8,5 тысячи жителей населенных пунктов Большие Акияры, Малые Акияры, Друганова, Мичурино, Костылева, Чаплык, Черная Речка и два социально значимых объекта. Слаженные действия энергетиков позволили оперативно восстановить электроснабжение.

Энергетики напоминают, что в охранных зонах ЛЭП запрещены любые виды работ без согласования с электросетевой компанией. Кроме повреждения энергообъектов несанкционированные действия вблизи линий электропередачи могут стоить нарушителям здоровья и даже жизни. По установленным фактам нарушений компания направляет информацию в правоохранительные органы и Ростехнадзор для привлечения виновных к ответственности.

«Россети Тюмень» призывают водителей крупногабаритного транспорта и машинистов спецтехники быть предельно внимательными на дороге и выполнять требования знаков безопасности во время производства работ, а также проявлять максимальную осторожность вблизи энергообъектов. О фактах нарушения электроснабжения и замеченных повреждениях электросетевой инфраструктуры необходимо сообщать по телефону единой горячей линии 8-800-220-0-220 и короткому номеру 220 (для мобильных устройств).

АО «Россети Тюмень»