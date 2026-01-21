Михайловский рыбозавод под Волгоградом банкротит индивидуальный предприниматель

Михайловский рыбозавод в Волгоградской области могут признать банкротом по инициативе саратовского индивидуального предпринимателя. Сумма требований, выдвинутых кредитором, составляет 3,12 млн руб.

Задолженность Михайловского рыбозавода перед ИП превысила 3 млн рублей

ООО «Михайловский рыбозавод» учреждено в Михайловке Волгоградской области в октябре 2017 года. Предприятие занимается переработкой и консервированием рыбы и морепродуктов. Руководит заводом Гульнара Данильченко, она же единственный владелец юрлица. По итогам 2024 года оборот завода снизился на 45% до 125 млн руб., чистая прибыль упала на 51% — 3,6 млн руб., стоимость предприятия уменьшилась на 92% — 3,1 млн руб. Госпожа Данильченко учреждает в Михайловке еще одну компанию — ООО «Академия пива плюс». Основной вид деятельности — перевозка грузов неспециализированным транспортом. С 2018 года юрлицо не имеет выручки и прибыли.

15 декабря прошлого года ИП Михаил Соколов подал к ООО «Михайловский рыбозавод» иск о несостоятельности. По данным пресс-службы Арбитражного суда региона, задолженность образовалась по договору поставки.

Михаил Соколов зарегистрировал ИП в Вольске Саратовской области в феврале 2025 года. Основная специализация - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Кроме того, господин Соколов значится руководителем в саратовском ООО «Прайд». Организация с 2007 года работает в сфере юридических и бухгалтерских услуг. Предпринимателю Соколову принадлежит 9% доли в компании, по 25% — Марии Микушиной и ООО «Евразийское правовое агентство».

Нина Шевченко