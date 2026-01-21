Екатеринбуржцы застряли в аэропорту в Казахстане из-за неисправности самолета

Пассажиры рейса DV-451 авиакомпании SCAT Airlines, следовавшего из Фукуока (Вьетнам) в Екатеринбург, застряли в аэропорту Тараза (Казахстан) из-за технической неисправности самолета, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Самолет вылетел с острова Фукуок утром 20 января. Вечером того же дня воздушное судно приземлилось в аэропорту Тараза для дозаправки. Через час самолет должен был вылететь в Екатеринбург, однако пассажиры застряли в транзитной зоне аэропорта на 18 часов.

По словам пассажиров, вылет неоднократно переносили. Позже сотрудники аэропорта сообщили о технической неисправности самолета. Как сообщает Telegram-канал BAZA, деталь для ремонта была доставлена из Алма-Аты и установлена. Однако посадку еще не объявили — требуется провести пробный запуск.Всего в самолете находились 217 человек, включая детей. Из-за того что принимающей страной по документам является Россия, пассажиры не могут покинуть транзитную зону.

Полина Бабинцева