ИП из Прикамья предстанет перед судом за мошенничество

СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере при реализации мероприятий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщают пресс-службы СУ СКР и прокуратуры региона.

Следствием установлено, что в начале 2025 года предприниматель и администрация Пермского округа заключили контракт в рамках реализации национального проекта ««Жилье и городская среда». По условиям договора подрядчик обязался снести объекты капитального строительства в двух населенных пунктах, а также утилизировать строительные отходы на специализированном полигоне. Цена контракта составила 1,7 млн руб. Бизнесмен здания снес, но строительные отходы не убрал, предоставив при этом ложные сведения заказчику о якобы выполненных работах по вывозу и утилизации отходов. Сумма ущерба бюджету округа превысила 430 тыс. руб. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю.

В ходе расследования обвиняемый признал вину и полностью возместил причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в Пермский районный суд для рассмотрения по существу.