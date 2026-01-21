Жительницу Зауралья подозревают в фиктивных браках с бойцами СВО ради выплат

СУ СКР по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Шумихи и ее бывшего супруга. Их подозревают в мошенничестве — заключении фиктивных браков с участниками СВО ради выплат (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба центрального аппарата СКР.

По версии следствия, с мая 2024 года местный житель вместе с бывшей супругой искал одиноких людей в разных районах региона. Сообщники вводили их в заблуждение, и горожанка оформляла с курганцами фиктивные браки. Когда последние подписывали контракт для службы на СВО, подельники присваивали положенные выплаты себе, в том числе покупая на эти средства дорогостоящие автомобили.

Уголовное дело возбуждено по оперативным материалам УФСБ России по региону. По местам жительства и работы сообщников в регионе и на территории других областей проведены обыски. Изъяты телефоны, флешки, карты и денежные средства, а также документы, которые доказывают преступную деятельность подельников. Подозреваемые задержаны.

Виталина Ярховска