«Родные поля» потратят 200 млн на ремонт теплохода «Сальск»

Национализированная зерновая компания «Родные поля» заключила контракты на ремонт и техобслуживание теплохода «Сальск» стоимостью 200 млн руб. Об этом сообщает издание «Город N».

Соглашения с неизвестным подрядчиком были подписаны 29 декабря 2025 года, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Причины, потребовавшие ремонта сухогруза, не раскрываются. По информации навигационного сайта, в конце прошлого года судно покинуло турецкий порт Бандырма в Мраморном море и направилось в Стамбул, где находится в настоящее время.

Сухогруз типа «Волга» (ранее именовался «Волга-35») был изготовлен нижегородским предприятием «Красное Сормово» в 1995 году. В последние годы корабль транспортировал зерно в государства Ближнего Востока и Африки.

Год назад компания «Родные поля», входящая в число крупнейших российских зерновых экспортеров, была национализирована. Процедура сопровождалась скандалом. Учредитель предприятия Петр Ходыкин публично обвинил власти в рейдерском захвате и продолжает оспаривать национализацию в судебных органах.

После перехода «Родных полей» под государственное управление компания осуществила 209 закупок на общую сумму 764,3 млн руб. Все они касались технического обслуживания флота и обеспечения операционной деятельности. Назначенные государством руководители подали несколько исков к партнерам и бывшему менеджменту «Родных полей». Кроме того, предприятие ведет споры с таможенными органами, которые предъявили претензии на сумму около 2 млрд руб.

Валентина Любашенко