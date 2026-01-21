В Краснодаре с банка «Уралсиб» в пользу вкладчика взыскано 46 млн рублей

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу ПАО «Банк "Уралсиб"», которое оспаривало взыскание нанесенного клиенту ущерба в сумме 46 млн руб., сообщает пресс-служба суда. Кредитное учреждение должно нести ответственность за действия бывшей сотрудницы, которая передала злоумышленникам данные вкладчика — жителя Краснодара. После этого преступники сняли средства со счета в одном из офисов банка в Москве по подложному паспорту.

Пострадавший вкладчик обратился в «Уралсиб» за возмещением убытков, но ему было отказано. Тогда он направил иск в суд. Прикубанский районный суд Краснодара и Краснодарский краевой суд встали на сторону вкладчика, указав на грубые нарушения банком законодательства о банковской тайне. Суды признали, что сотрудники допустили утечку персональных данных клиента, а затем проявили халатность при выдаче крупной суммы, не обратив внимания на поддельный паспорт. С банка «Уралсиб» была взыскана полная сумма вклада — 27,5 млн руб., проценты за неправомерное удержание средств, компенсация морального вреда и штраф, в общей сложности свыше 46 млн руб.

Кассационный суд, рассмотрев жалобу банка, не нашел оснований для отмены решений. Суд подчеркнул, что именно банк как работодатель в полной мере отвечает за действия своих сотрудников, говорится в решении кассации.

Анна Перова, Краснодар