Мэрия Новосибирска отсудила только 1,3 млн руб. у ООО «Школа в Кировском районе»

Арбитражный суд Новосибирской области частично удовлетворил взаимные иски МП «Метро МиР» (принадлежит мэрии Новосибирска) и подрядчика ООО «Школа в Кировском районе» по спору о задолженности. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

ООО «Школа в Кировском районе» — правопреемник ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение», заключившей в 2021 году концессию с региональным министерством образования о строительстве шести школ на 5,7 тыс. человек в Новосибирске. Стоимость их строительства оценивалась в 11,4 млрд руб. В 2024-м стало известно, что власти Новосибирской области расторгли ряд действующих концессионных соглашений из-за несоблюдения сроков. На тот момент готовность школ варьировалась от 14% до 22%. По словам замгубернатора Новосибирской области Романа Теленчинова, они находились в аварийном состоянии. В 2025 году концессионные компании перешли под контроль дочернего общества правительства региона — ООО «Новая школа».

Первый иск о взыскании задолженности в размере 41,1 млн руб. с МП «Метро МиР» в октябре 2025 года в суд направило ООО «Школа в Кировском районе». В ноябре муниципальное предприятие в ответ на требование подрядчика направило встречный иск о взыскании 103,6 млн руб. неустойки.

По итогу рассмотрения суд постановил взыскать с муниципального предприятия в пользу ООО «Школа в Кировском районе» задолженность в размере 41,1 млн руб., проценты — 284 тыс. руб., а также госпошлину — 639,2 тыс. руб.

Встречные исковые требования суд удовлетворил частично, обязав ООО «Школа в Кировском районе» уплатить в пользу МП «Метро МиР» неустойку по договору в размере 1,3 млн руб.

«Провести судебный зачет первоначальных и встречных исковых требований, по результатам которого: взыскать с МП «Метро МиР» в пользу ООО «Школа в Кировском районе» задолженность в размере 39,7 млн руб., проценты — 284 тыс. руб., расходы по оплате госпошлины — 639,2 тыс. руб. Взыскать с ООО «Школа в Кировском районе» в доход федерального бюджета госпошлину по встречному иску в размере 994 тыс. руб.»,— говорится в определении суда.

Лолита Белова