Глава СКР хочет знать, почему пожилому астраханцу вовремя не оказали медпомощь
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи 80-летнему жителю Астрахани, который умер в январе этого года. Об этом сообщили в центральном аппарате ведомства.
80-летний астраханец не получил лечение и умер
Фото: astrobl.ru
Житель города обратился в СК с заявлением о том, что его отец, страдавший серьезными заболеваниями, не был госпитализирован и не получил лечения после вызова скорой помощи. В результате состояние пациента ухудшилось, и он умер.
Господин Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Астраханской области Ибрагиму Могушкову начать уголовное производство. Также было требование представить отчет о ходе расследования.
Выполнение поручения находится под контролем центрального аппарата СКР.