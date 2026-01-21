Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Глава СКР хочет знать, почему пожилому астраханцу вовремя не оказали медпомощь

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи 80-летнему жителю Астрахани, который умер в январе этого года. Об этом сообщили в центральном аппарате ведомства.

Житель города обратился в СК с заявлением о том, что его отец, страдавший серьезными заболеваниями, не был госпитализирован и не получил лечения после вызова скорой помощи. В результате состояние пациента ухудшилось, и он умер.

Господин Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Астраханской области Ибрагиму Могушкову начать уголовное производство. Также было требование представить отчет о ходе расследования.

Выполнение поручения находится под контролем центрального аппарата СКР.

Нина Шевченко