Глава СКР хочет знать, почему пожилому астраханцу вовремя не оказали медпомощь

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи 80-летнему жителю Астрахани, который умер в январе этого года. Об этом сообщили в центральном аппарате ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 80-летний астраханец не получил лечение и умер

Фото: astrobl.ru 80-летний астраханец не получил лечение и умер

Фото: astrobl.ru

Житель города обратился в СК с заявлением о том, что его отец, страдавший серьезными заболеваниями, не был госпитализирован и не получил лечения после вызова скорой помощи. В результате состояние пациента ухудшилось, и он умер.

Господин Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Астраханской области Ибрагиму Могушкову начать уголовное производство. Также было требование представить отчет о ходе расследования.

Выполнение поручения находится под контролем центрального аппарата СКР.

Нина Шевченко