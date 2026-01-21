В Башкирии планируют найти 1,1 тысячи гектаров свободной земли для застройки

В этом году в Башкирии планируется выявить более 1,1 тыс. га свободных земель в рамках проекта «Земля для стройки», сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на министра земельных и имущественных отношений региона Наталью Полянскую. Ожидается, что к концу года показатель достигнет более 6 тыс. га с момента начала реализации проекта.

По словам министра, с начала 2020 года сервис «Земля для стройки» предоставляет гражданам, инвесторам и застройщикам возможность выбирать земельные участки для строительства. За весь период действия инициативы в регионе выявили более 3,8 тыс. свободных земельных участков общей площадью около 5,5 тыс. га: из них под застройку перешли 786 земельных участков общей площадью 190 га.

Наталья Полянская отметила, что несмотря на то, что доходы бюджета от управления имуществом выросли с 13,5 млрд руб. в 2022 году до 19,4 млрд руб. в 2024 году, поступления от земельных ресурсов в 2025 году стабилизировались на уровне 5 млрд руб.

По ее мнению, земельный ресурс исчерпал прежние драйверы роста и требует новых подходов. Поэтому в этом году минземимущества проведет приоритизацию участков, разработает новые нормативные акты для их вовлечения в оборот через наиболее доходные механизмы и актуализирует кадастровую оценку для отражения реальной рыночной стоимости.

Майя Иванова