В Кизильском улицу несколько лет топило канализационными стоками

Администрация Кизильского муниципального округа устранила многолетнюю утечку канализационных стоков после вмешательства прокуратуры. Улицу села Кизильское очистили от жидких бытовых отходов, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Проверку в селе надзорное ведомство провело после публикации движения «Народный фронт». По данным общественников, несколько лет канализационные стоки из нечищеных колодцев заливают двор на улице Советская. Зимой нечистоты превращаются в лед.

На место выехали представители прокуратуры, местных властей и руководства территориального отдела села. Подтвердилось, что из-за несвоевременной откачки колодца для сбора стоков возникла коммунальная авария.

Прокуратура 20 января внесла представление администрации об устранении нарушений. Улицу очистили от канализационных отходов.

