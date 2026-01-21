Выставка «ПРО НЕДВИЖИМОСТЬ» в УФЕ
Ваша мечта о новом доме — ближе чем кажется
Приглашаем на выставку «ПроНедвижимость» — место для поиска идеального жилья. Здесь все на одной площадке и без долгого поиска в интернете!
Дата: с 25 по 27 февраля 2026 года
Место: выставочный комплекс «УФА ЭКСПО» (ул. Менделеева, 158)
Почему стоит посетить:
- Все для сравнения и выбора: квартиры, апартаменты, загородные дома, коммерческие помещения. На выставке будет представлено около 30 жилых комплексов. Все планировки, локации и цены — перед вами.
- Советы от первых лиц. Задайте все вопросы напрямую тем, кто строит. Только честные ответы и полезные советы по выбору жилья от застройщиков.
- Выгода, доступная только гостям выставки. Традиционно многие участники готовят для посетителей специальные «экспоцены», выгодные условия и подарки при заключении сделки.
- Экономия времени и сил. Вместо долгих поисков в сети и разъездов по офисам продаж за один визит можно посмотреть сразу десятки вариантов.
Выставка «ПроНедвижимость» — ваш шанс без спешки сравнить, изучить предложения и принять взвешенное решение о покупке или инвестициях.
Организаторы: министерство строительства и архитектуры Республики Башкортостан, Ассоциация застройщиков РБ и выставочная компания «БВК» при поддержке администрации Уфы.
