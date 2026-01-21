Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев подписал указ об отставке правительства. Он освободил премьер-министра Константина Джуссоева от должности по его желанию.

Временно исполнять обязанности председателя правительства будет вице-премьер, глава Минфина Дзамболат Тадтаев. Кабинет министров Южной Осетии продолжит работать до формирования нового состава, следует из указа господина Гаглоева.

С чем связана отставка премьер-министра, не уточняется. Константин Джуссоев занимал пост с 20 июня 2022 года.