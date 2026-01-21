В Татарстане на поддержку туризма в 2026 году выделят 500,8 млн рублей
В 2026 году на поддержку туристических проектов в Татарстане из федерального и регионального бюджетов планируется направить 500,8 млн руб. Об этом на заседании итоговой коллегии Госкомитета республики по туризму сообщил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.
В Татарстане на поддержку туризма в 2026 году выделят 500,8 млн рублей
Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ
Из этой суммы 219,7 млн руб. пойдут на создание модульных средств размещения и 281,1 млн — на единую субсидию, включающую приобретение туристического оборудования, развитие инфраструктуры автотуризма, поддержку субсидийных мероприятий и разработку туристических кодов.
«В ближайшие годы нам предстоит серьезная борьба за туристов», — отметил господин Иванов.
По его словам, по итогам 2025 года турпоток в республике превысил 4,5 млн человек, что на 5% выше показателя 2024 года. Объем оказанных услуг в сфере туризма с учетом смежных отраслей составил 120 млрд руб., что на 12% выше уровня прошлого года.